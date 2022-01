Sta per iniziare la ripresa di Napoli-Salernitana, gara valevole per la quarta giornata di ritorno di Serie A e che vede il parziale per 2-1; infatti, nonostante il netto dominio della squadra partenopea, il risultato è aperto perché i granata hanno saputo sfruttare l’unica disattenzione della squadra azzurra e al primo affondo ha siglato il goal.

Il Napoli si è un po’ innervosito in questo primo tempo, ma fortunatamente prima il goal di Juan Jesus e poi il rigore di Mertens, conquistato da Elmas e siglato a 20 secondi dalla fine, portano gli azzurri in vantaggio.

In questo secondo tempo, Spalletti opera un cambio ed entra Insigne nel secondo tempo, al posto di Lozano; dunque, Elmas va a destra e Insigne torna a sinistra.