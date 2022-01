Come riportato da Tuttosalernitana, la squadra granata ha recuperato in questi giorni l’attaccante ex Crotone Simy, negativizzatosi dal Covid.

Il calciatore è infatti figurato nelle foto dell’allenamento del 13 gennaio: probabilmente non riuscirà a prendere parte alla sfida di oggi contro la Lazio, ma dovrebbe farcela per affrontare il Napoli nella sfida del 23 gennaio al Maradona.