Spalletti: “Siamo stanchi, non è facile gestire le forze. Ho rivisto il fallo di Lozano, vi dico la mia. Osimhen viene a Bologna con noi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato cosi in conferenza stampa nel post partita:

“Siamo stanchi, non è facile tenere il ritmo giocando con una rosa ridotta e in cosi pochi giorni. Stasera si è visto, siamo calati ad un certo punto sul piano fisico. Fallo di Lozano? Rivedendolo ci può stare, ha fatto bene l’arbitro. Invece ho dei dubbi sul primo giallo di Fabian Ruiz vedendo anche quello di Duncan. Ma non ci dobbiamo legare a questi episodi. Dispiace lasciare una competizione cosi. Tuanzebe? E’ stato bravo, ha fatto quello che ci aspettavamo da lui. Dobbiamo recuperare contro il Bologna, non è facile per quelli che hanno avuto il Covid rientrare dopo 10 giorni a casa. Osimhen? Viene con noi a Bologna, poi vedremo e gestiremo il suo utilizzo”.