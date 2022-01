Fiorentina, Italiano in conferenza: “Abbiamo ritrovato lo spirito”

La Fiorentina si gode il successo in Coppa Italia sul campo del Napoli dopo la brutta sconfitta dell’ultima giornata di campionato. Il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa al termine del match:

“Abbiamo ritrovato lo spirito e qualche certezza durante una partita pazza, ma abbiamo fatto vedere molte cose buone e tanta lucidità. Dovevamo reagire e c’è stato il passaggio del turno, questa è la mia squadra. Non parlo di Dragowski, certo ha sbagliato ma può capitare di leggere male quelle situazioni. Sono arrabbiato però per come è arrivato il pareggio di Petagna, potevamo evitarlo e non farli arrivare ai supplementari. Dobbiamo lavorare fino al termine della stagione con la stessa serenità, in queste partite non è facile nemmeno per gli allenatori. Nuovi acquisti? Sono molto contento del loro inserimento, era quello che volevamo”.