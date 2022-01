Chiariello molto critico sul Napoli: “Impossibile reggere così”

Il Napoli perde in casa contro la Fiorentina e saluta anticipatamente la Coppa Italia, a Canale 21 arriva anche il commento dell’opinionista Umberto Chiariello:

“Il Napoli non giocherà i quarti per la prima volta dopo otto anni, la stanchezza si è fatta sentire soprattutto in inferiorità, impossibile reggere così. Spalletti non aveva molte alternative in panchina ed è stato costretto a far entrare anche Cioffi. Per quanto riguarda i singoli critico molto Tuanzebe, ha sbagliato tutto sul vantaggio viola, ma ha commesso anche altri errori e deve imparare molto”.