Ghoulam a radio KKN: “Con la Samp per cambiare marcia! Tuanzebe ci darà una grossa mano… Futuro? Vi racconto la mia vittoria”

Faouzi Ghoulam, laterali algerino del Napoli che dopo un infinito calvario dovuto a vari infortuni, con la Juve è tornato finalmente in campo dal primo minuto. Il terzino degli azzurri ha parlato poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia del match con la Sampdoria:

“Siamo delusi per il pareggio con la Juve, nonostante abbiamo fatto una buona prova. Volevamo i tre punti ma a Torino non è mai facile. Finalmente adesso sto bene e Spalletti mi ha fatto i complimenti dopo la partita… Il mister? E’ sempre vicinissimo al Gruppo, anche ora che è positivo, così come lo è ai giocatori impegnati in Africa e i ragazzi in isolamento”.

Ora testa alla partita con la Samp: “E’ una partita importantissima perché loro sono una delle squadre contro cui abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Dobbiamo cambiare marcia! Dopo il primo infortunio è stato il momento più duro per me, ci stavamo giocando lo Scudetto e non riuscivo a sopportare di non essere in campo. Zanoli? E’ un ragazzo eccezionale, può fare una gran carriera e il Napoli farebbe bene a puntare su di lui. Ha bisogno di continuità per esprimere le sue qualità, è un terzino moderno. Dovrà essere bravo a fare le scelte giuste nella sua carriera perché avrà bisogno di giocare di più e lavorare molto. Il fatto che quest’anno lavori con Spalletti lo può aiutare parecchio”.

Una battuta sul neo arrivato Tuanzebe? “Ci darà una grande mano! Parla anche francese quindi in campo possiamo aiutarci a vicenda. Il Napoli è un Gruppo fantastico, ci sentiamo sempre e siamo in contatto con i ragazzi impegnati in Coppa d’Africa. Anche chi è lontano lascia sempre un messaggio per darci forza prima delle partite. Noi seguiremo tutte le nazionali, soprattutto io con l’Algeria, che chiaramente spero vinca la Coppa”.

I tifosi scrivono: Ghoulam a vita a Napoli… “Spero di rimanere a lungo nel loro cuore, ma come uomo prima che come calciatore. Sarà la vittoria più grande della mia carriera, poi vediamo cosa succederà, ma oggi devo dare una mano al Napoli e farò il massimo per riuscirci”.