Bellinazzo sull’assemblea di Lega: “Draghi vuole le porte chiuse ma la Lega ha pronta la contromossa”

Tra chiusura stadi e possibile stop del campionato, è cominciata alle 13.30 l’assemblea straordinaria di Lega attraverso la quale si decideranno le nuove misure di sicurezza da adottare in campionato. Secondo quanto scrive il giornalista Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore , il Governo Draghi vorrebbe lo stop delle competizioni o le porte chiuse, ipotesi che la Lega vorrebbe ovviamente scongiurare.

Per evitare le porte chiuse, l’assemblea della Serie A potrebbe decidere di limitare il numero degli spettatori sugli spalti a 5mila spettatori, come già avviene in Francia.