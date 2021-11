CorrSport – Caso Insigne ancora irrisolto: andare via non accontenterebbe il 24

Lorenzo Insigne nel profondo del suo cuore vuole rimanere a Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, la questione rinnovo fatica ancora a decollare e non si assiste per ora a nessuna svolta in una direzione o nell’altra. L’alternativa per il capitano azzurro sarebbe scegliere una squadra italiana che possa offrirgli le stesse ambizioni del Napoli attuale o sognare in grande con le corazzate di cui tutti conosciamo le gesta come Bayern Monaco, Paris-Saint-Germain e Chelsea: nessuna di questa farebbe più felice il capitano di un accordo con la società, sradicarsi dalla città che gli ha dato i natali non lo aiuterebbe a stare bene.

Insigne è il Napoli e una soluzione va trovata.