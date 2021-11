Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta su Petagna e Lozano

Alle 18:45 ci sarà il calcio d’inizio del match tra Legia Varsavia e Napoli, valevole per la quarta giornata del Girone C di Europa League. All’andata gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0, ma i polacchi sono ancora primi in classifica a quota 6 punti, seguiti proprio dal Napoli e dal Leicester a 4 punti. Ultimo lo Spartak Mosca con 3 punti. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di molti calciatori, tra infortuni e squalifiche, come Mario Rui, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Scelte quasi forzate, dunque, per il tecnico toscano. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josuè, Silisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas.