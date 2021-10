Repubblica rivela: “La Covisoc indaga sulle plusvalenze di Napoli e Juventus!”

La Covisoc ha isolato 21 scambi a flusso zero o quasi tra la Juve e altri club: operazioni formalmente per 90 milioni, con plusvalenze per il club di 40 mln, ma che hanno mosso realmente solo 3,3 milioni di euro.

Le plusvalenze del Napoli Nell’ affare Osimhen Il club di De Laurentiis ha ceduto al Marsiglia 4 giocatori per 20 milioni, con 19,8 milioni di plusvalenze a bilancio. Due di loro giocano in Serie D, uno in C, uno non ha più giocato.

Così Repubblica ha rivelato stamattina l’indagine della Covisoc sulle plusvalenze dei due club. Seguiranno aggiornamenti.