Gazzetta: “Spalletti pensa a tre cambi rispetto al match di Roma”

“Spalletti pensa di cambiare due o tre giocatori. Probabile riposo per Zielinski e spazio ad Elmas. Anche Demme e Lozano sono pronti. A Bologna nell’ allenamento di ieri, Arnautovic (nella foto) come già successo ha preferito riposare e fare palestra: il flessore della gamba sinistra non presenta lesioni ma va tenuto anche a riposo. Mihajlovic deciderà col giocatore oggi prima della partenza per Napoli ma nel frattempo ha provato Riccardo Orsolini vicino a Musa Barrow”.

Così questa mattina la Gazzetta dello Sport sui possibili cambi di formazione che Spalletti attuerà domani rispetto al match di Roma.