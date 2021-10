MONDO NAPOLI TV – Ti aspettiamo alle 20 per il prepartita di Napoli-Legia

MondoNapoli Tv ti aspetta alle 20 sulle nostre tre piattaforme Facebook, Twitch e Youtube, per il prepartita di Napoli-Legia Varsavia.

Commenteremo insieme a voi le formazioni ufficiali del match e dunque le scelte dei due allenatori. Gli azzurri hanno un solo punto in classifica e devono mirare al bottino complessivo per risalire in classifica e portarsi a quattro punti: i polacchi sono a punteggio pieno. Sarà una grande occasione di confronto con voi, vi daremo spazio anche nella parte finale dei pronostici.

Diremo anche un marcatore a testa e aspetteremo da parte vostra i nomi di chi potrebbe andare in rete stasera al Maradona.

Entra in diretta e non fartelo raccontare.

Ore 20, carichi e in massa per prepararci alla gara spartiacque del nostro girone con MondoNapoli Tv.