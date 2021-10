Il Napoli affronterà il Legia Varsavia allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00 nella gara valevole per la terza giornata del Girone C di Europa League. Gli azzurri hanno alloggiato all’Hotel Britannique, dove il pullman è arrivato qualche ora fa per prelevarli e portarli allo stadio. La squadra è quasi arrivata, come vediamo dal nostro video. C’è tanta carica e tanta attesa eper questo match, assolutamente da vincere.