Napoli-Legia Varsavia, le formazioni ufficiali: la scelta su Mertens e Demme

Il Napoli alle ore 21:00 affronterà il Legia Varsavia nella gara valevole per la terza giornata del Girone C di Europa League. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per salire a 4 punti, scavalcare lo Spartak Mosca, appaiare il Leicester ed accorciare le lunghezze a soli 2 punti dai polacchi. Per fare ciò, Luciano Spalletti si è affidato ad un ampio turnover. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes, Muci.