4 nazionali rientreranno prima, Spalletti può sorridere: ecco di chi si tratta

Quattro rientri anticipati che fanno ben sperare Luciano Spalletti, stiamo parlando dei Nazionali che terminati i propri impegni con i rispettivi team sono pronti a tornare a Castel Volturno. Sembra infatti che martedì faranno ritorno in città i ragazzi di Mancini ovvero: Meret, Di Lorenzo e il capitano Lorenzo Insigne. Oltre però ai campioni d’Europa anche Victor Osimhen, rientrante con la Nigeria, ha anticipato il suo rientro. Buone notizie per Luciano Spalletti in attesa di ritrovare gli altri Nazionali ma soprattutto il recupero degli infortunati.

Fonte: Tuttosport