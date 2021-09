Al minuto 52 di Slovacchia-Cipro, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha abbandonato il campo per un infortunio. Il CT Stefan Tarkovic l’ha sostituito con Patrik Hrosovsky. Si attendono aggiornamenti per capire la gravità della situazione.