Wisla Cracovia-Napoli: le formazioni ufficiali

Il Napoli di Spalletti, prima di partire per il ritiro di Castel di Sangro, si ferma in terra polacca per affrontare il Wisla Cracovia. L’amichevole tra le due compagini si giocherà alle ore 18 all’Henryk Reyman Stadium. Gli azzurri dovranno fare a meno anche di Victor Osimhen, preservato dopo il lavoro di scarico svolto nei giorni scorsi. Di seguito le formazioni ufficiali e quindi le scelte dei due allenatori:

Wisla Cracovia: Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski.

Napoli: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Machach.