Idasiak destinato a fare il terzo portiere del Napoli, si cerca il rinnovo

Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il suo assistito. Ecco le sue parole:

”Il ragazzo quest’anno disputerà il campionato primavera con gli azzurri e potrebbe essere aggregato anche in prima squadra come terzo portiere. Ha disputato un ottimo ritiro, cercando di convincere Spalletti a tenerlo in rosa, con la speranza che possa giocare qualche minuto nelle amichevoli. Si sta cercando di rinnovargli il contratto, anche per trovare una continuità di crescita. L’augurio è che possa rimanere a lungo qui”.