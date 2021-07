Il Napoli continua a lavorare, per rinforzare il gruppo azzurro per la prossima stagione. Oltre al terzino e al centrocampista, il club azzurro starebbe valutando l’ipotesi di prendere un rinforzo anche in difesa.

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo potrebbe decidere di riprendere Nikola Maksimovic, attualmente svincolato, ritrattando il contratto e reintegrandolo in rosa, come quarto centrale, in caso di cessione di Sebastiano Luperto.