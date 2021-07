REPORT – Prima seduta di allenamento nel ritiro di Dimaro per il Napoli: i dettagli

E’ iniziato oggi il consueto ritiro di Dimaro per il Napoli! La squadra, arrivata in Trentino per ora di pranzo, si è preparata per sostenere la prima sessione di allenamento pomeridiano con Luciano Spalletti. Ritornano al campo di Carciato il team manager, ai tempi di Mazzarri, Beppe Santoro, il preparatore atletico Francesco Sinatti e Francesco Calzona, ex vice di Sarri in azzurro. Tanto entusiasmo ed anche alcune novità hanno trovato gli azzurri che sono scesi in campo oggi, così come riporta il sito ufficiale del Napoli con il report completo qui di seguito:

“Primo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra, guidata nuovo tecnico Spalletti, ha svolto seduta pomeridiana. All’ingresso in campo il gruppo e l’allenatore hanno applaudito e salutato i tifosi sulla tribuna del campo di Carciato. La squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto lavoro di potenza aerobica. Successivamente lavoro tecnico a coppie e chiusura con partitina 11 contro 11 con le porticine“.