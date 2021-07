Abete: “La vittoria a Londra è stata un’immensa gioia. Italia – Argentina? Vi spiego”

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC e vicepresidente UEFA, è stato ospite a Radio Punto Nuovo. Molti gli argomenti trattatati come la vittoria dell’Italia ad Euro2020.

Su Italia – Argentina: “Italia-Argentina a Napoli per chi ama il calcio è uno spettacolo da non perdere. Italia, Argentina e la città di Napoli sono accomunati nel nome di Maradona. Ci sono problemi legati all’organizzazione ed alle tempistiche“.

Sugli Europei: “Ho visto dal balcone del mio appartamento i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia. È stata una grandissima gioia. Gravina ha pensato a un contratto a vita per Mancini. Per il momento l’accordo si ferma al 2026. Un contratto così lungo a Mancini è la dimostrazione di come Gravina abbia creduto in Mancini. Questa vittoria è vista una ripartenza per tutto il paese dopo tutto quello che è successo“.