TMW – Ag. Ahmedhodzic: “Pronti per il salto di qualità! Napoli? Non solo, vi spiego”

L’agente di Anel Ahmedhodzic, Markus Rosenberg, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del difensore centrale, ai microfoni di tuttomercatoweb. Queste le sue parole. “E’ un ragazzo che ha fatto grandissime cose nel suo paese! E’ un classe ’99 che ha vinto il campionato di Svezia col Malmö nell’ultima stagione. E’ pronto per il grande salto dopo aver esordito anche in nazionale con la Bosnia, quando ha sfidato la Francia.

Ho letto di alcune speculazioni circa il prezzo fatto dal Malmö per il suo cartellino. In realtà non è stato fissato un bel niente, il prezzo può cambiare in base alle squadre coinvolte. Poi una cifra può sempre abbassarsi. Non so se ci vorranno 5 o 7 milioni di euro.

Serie A? Vedrei già ben Anel nel campionato italiano! Gli ultimi Europei dimostrano tutta la passione che c’è in questo paese per lo sport, le squadre che ne fanno parte lo dimostrano. Posso comunque dirvi che abbiamo avuti già dei contatti col Napoli e l’Atalanta ma non c’è nulla di firmato. Il calcio è bello anche nelle trattative! Fino all’ultimo secondo, tutto può succedere“.