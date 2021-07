CorrSport – Insigne e l’accordo con la società: spunta anche il Tottenham

Sulle tracce di Lorenzo Insigne ci sarebbe anche il Tottenham per il futuro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore ha espresso la sua volontà di migliorare il suo attuale ingaggio(già pari a 5 milioni di euro) mentre la politica di ADL rimane ferma ed è relativa ad un rinnovo del contratto in più anni ma con una quota di stipendio inferiore rispetto a quella attuale. Dopo l’Europeo sarà decisivo l’incontro tra le parti e il suo procuratore potrà esibire le motivazioni del suo assistito.

Non mancherebbero gli estimatori al talento del Napoli in caso di mancato rinnovo con il club partenopeo. Il Tottenham, come abbiamo visto, potrebbe sfidare il Barcellona in una ipotetica corsa alle armi per acquistare le prestazioni del gioiello del Napoli e della Nazionale. Sarà un’estate molto bollente per Insigne.