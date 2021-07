TuttoSport – L’Europeo ha aumentato il prezzo di molti giocatori: anche di Emerson Palmieri!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato azzurro e in particolare a Emerson Palmieri:

“E’ evidente come la vetrina europea sia un volano straordinario per il valore di mercato di molti giocatori azzurri, soprattutto di quelli che finora non avevano goduto di un palcoscenico internazionale come quello garantito dalla Coppe e da altre competizioni della Nazionale. Un esempio è quello che riguarda Emerson Palmieri: il terzino del Chelsea è valutato 12 milioni dal sito di mercato(Transfermarket), ma l’Inter e il Napoli se ne sono sentiti chiedere 20 dal Chelsea per poter godere delle sue prestazioni. E questo nonostante quest’anno non abbia certo ricoperto il ruolo di titolare tra i londinesi“.