Ieri si è svolta un’assemblea di Lega abbastanza infuocata nei toni e nei contenuti: alla fine, i club hanno deciso all’unanimità sul alcune questioni.

Innanzitutto si è detto di no alla possibilità del calcio spezzatino con 10 orari diversi per le 10 partite, anche per evitare cause e contenziosi con Sky. Ma la decisione più importante è arrivata sugli stadi.

Al momento, le società hanno garanzie della possibilità di riaprire gli stadi per il 25% della loro capienza, ma i club vogliono aprire gli stadi a tutti coloro che hanno il green pass e che sono vaccinati, chiedendo anche un incontro urgente con Draghi.

I club minacciano lo sciopero della prima giornata e hanno pensato anche di rinviare la compilazione del nuovo calendario, che invece sarà svolto regolarmente il 14 luglio. Ma, in caso di risposta negativa del Governo, non è da escludere un rinvio o uno sciopero della prima giornata.