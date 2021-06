MONDONAPOLI TV – I nomi per rinforzare i reparti del Napoli, situazione Fabian Ruiz, ipotesi Calzona come vice Spalletti, Castrovilli sostituirà Pellegrini: rivivi le ultime notizie di giornata

Benvenuti nel decimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk di quest’oggi è stato dedicato ai diversi nomi che potrebbero interessare al Napoli per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. La priorità sarà operare sul terzino sinistro mentre Basic è sempre più vicino a vestire l’azzurro.

Inoltre abbiamo parlato della questione legata a Fabian Ruiz. De Laurentiis non cederà il centrocampista spagnolo a meno di 60 milioni di euro. Dare un taglio al monte ingaggi ma senza svalutare i propri calciatori.

Successivamente si è parlato dell’ipotesi del ritorno sulla panchina azzurra di Francesco Calzona. Dopo essere stato il vice ai tempi di Sarri, si sonda il terreno per capire le probabilità di vederlo nuovamente in azzurro come vice Spalletti.

Infine abbiamo concluso con il forfait di Pellegrini in Nazionale causa infortunio, al suo posto convocato Gaetano Castrovilli.

