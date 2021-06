Massimo Vignati, creatore del Museo Maradona, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

“Domenica parte una nuova iniziativa in ricordo di Diego, aiutiamo tanti bambini e ci sono progetti bellissimi nelle case famiglie. Abbiamo organizzato insieme a Giuseppe Pistone e ci sarà una bella maglietta celebrativa. Ci sono tanti progetti da portare avanti in ricordo di mio padre e di Diego. A breve faremo anche un’iniziativa al Monaldi: ci stiamo organizzando per portare un sorriso alle persone”.