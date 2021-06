Massimo Brambati, ex calciatore, è stato ospite della trasmissione Maracanà di TMW Radio. Tra le domande rivolte all’ex giocatore c’è quella che riguarda il Napoli di Spalletti:

“Non sono ben chiari gli obiettivi della società. Non capisco se vuole gareggiare per lo scudetto o per la Champions. Spalletti riesce sempre a raggiungere ciò che gli si chiede. Il presidente De Laurentiis dovrebbe fare chiarezza“.