L’edizione odierna de La Stampa si è focalizzata sulla questione Superlega, sottolineando come il passo indietro dei club inglesi e non solo, non sia un’operazione legalmente facile, con l’accordo sottoscritto lo scorso 17 aprile che sarebbe ancora valido. La situazione sarebbe ancora più difficile se la Corte di Giustizia dell’Unione Europea confermasse la validità della anscita di questa nuova competizione.