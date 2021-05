Terminato il primo tempo di Europa League a Danzica tra Villarreal e Manchester United, la finale ha avuto un avvio difficoltoso per la squadra di Emery che sblocca il match con Gerard Moreno servito da Parejo e porta il risultato per 1 a 0 per gli spagnoli. Pareggio a inizio ripresa di Cavani che sbroglia una mischia in area e l’1 a 1 porta le squadre ai supplementari. Tutto si decide ai rigori e per 11 reti contro 10 è il Villarreal ad aggiudicarsi l’Europa League.