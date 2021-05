Napoli-Verona, le probabili formazioni: Lozano la spunta su Politano

La Gazzetta dello Sport ha svelato le probabili formazioni di Napoli e Verona che questa sera scenderanno in campo per l’ultima gara di campionato, fondamentale per gli azzurri alla ricerca di un posto in Champions League. Gennaro Gattuso ha sciolto i dubbi, con Meret e Hysaj che saranno nuovamente preferiti ad Ospina e Mario Rui, mentre sulla fascia destra dovrebbe spuntarla Hirving Lozano su Politano. Dovrebbe giocare dall’inizio ancora Tiemouè Bakayoko al posto di Diego Demme. Nel Verona, invece, non dovrebbero esserci troppi dubbi. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic