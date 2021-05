È di poco fa la la storia Instagram pubblicata dall’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, contro il quotidiano La Gazzetta dello Sport.

Il procuratore del capitano azzurro, ha postato la foto contenente la notizia sul rinnovo di Insigne e la sua richiesta di avere 1 milione di euro in più rispetto al suo attuale guadagno, smentendola categoricamente.

“Potrei aprire una rubrica settimanale… le C*****E di Mimmo Malfitano” ha scritto Pisacane, e ancora: “Ma nasce e muore oggi perchè non vale più la pena rispondere. Mi dispiace molto per Lagazzettadellosport che ancora gli permette di scrivere cose prive di ogni fondamento e non oggi ma da 1 anno”