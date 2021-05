Tweet SSC NAPOLI – Gli auguri a Ferlaino per i suoi 90 anni

Il Napoli ha pubblicato un tweet da pochi minuti per augurare tanti auguri di compleanno a Corrado Ferlaino.

L’ex presidente dei partenopei è stato importantissimo per la crescita di questo club e sia due scudetti che la Coppa Uefa portano anche la sua firma. Non poteva mancare la celebrazione del club e della società che ha amato più di tutto in assoluto, per lui che è nato a Napoli.

Ecco il contenuto:

🎂 | Tanti auguri a Corrado Ferlaino per i suoi 90 anni!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mpEOTn0I9R — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 18, 2021

Tanti auguri a te Corrado Ferlaino, per te che rappresenti una parte di storia che sicuramente non dimenticheremo mai.