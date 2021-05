Il Roma – Una media di due punti a partita dall’arrivo di Gattuso

Gennaro Gattuso ha totalizzato ben 120 punti in 60 partite.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, con gli ultimi tre contro il Verona sarebbe finalmente Champions. Prendere una squadra dissestata come quella di Ancelotti e portarla ad un passo dalla Champions è stato un grande lavoro, ripagato dall’interesse di alcuni club italiani come Fiorentina e Juventus. L’eredità che lascerebbe sarebbe pesante, tornare nell’Europa dei grandi è il primo vero obiettivo stagionale per un club ambizioso come il Napoli. I risultati sono dalla parte dell’allenatore, che ha fatto un mea culpa per le prestazioni indecenti del girone d’andata ed ha lavorato nella mente di questi calciatori.

La permanenza a Napoli è molto difficile, ma un ringraziamento a Gattuso è d’obbligo.