MONDONAPOLI LIVE – Il Napoli di Gattuso conquista la Capitale: ne parliamo stasera alle 21

MondoNapoli Live torna in diretta questa sera con una nuova puntata scoppiettante, sempre sui nostri canali social: Facebook, YouTube e Twitch a partire dalle 21.

Ovviamente, il fulcro della puntata verterà sull’analisi della vittoria degli azzurri sulla Roma: tre punti che pesano come un macigno per la rincorsa al quarto posto e giallorossi che con la sconfitta di ieri, probabilmente dicono addio all’Europa che conta.

Analizzeremo i dati della partita, pagelle, top e flop e poi ci sarà la consueta analisi tattica con la quale scopriremo le mosse che hanno permesso a Gattuso di vincere la sua sfida personale con il portoghese Fonseca: per “Ringhio”, vittoria all’andata ed al ritorno.

Dedicheremo una spazio anche all’Imperatore della serata di ieri Ciro Mertens XIV, che tocca la centesima rete in Serie A, dietro solo a Marek Hamsik e Antonio Vojac. Parleremo, inoltre, della prestazione sontuosa da parte della difesa con Koulibaly dominatore assoluto, affiancato da un Maksimovic gagliardo e da due ritrovati Mario Rui ed Elseid Hysaj nella sua fascia di competenza.

Immancabile la parentesi dedicata al futuro che verrà riservato alla panchina del Napoli. Il raggiungimento del quarto posto consentirà a Gattuso di essere l’allenatore degli azzurri anche l’anno prossimo oppure il dado è già tratto??

Per concludere, sveleremo quale sarà l’ospite speciale che presenzierà nella nostra prossima Live che colmerà il vuoto derivante della sosta per le nazionali e dulcis in fundo sorteggeremo il vincitore del sorteggio che si è aggiudicato la maglia del Napoli “4 kombat”.

