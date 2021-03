A Radio CrC è intervenuto Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli, per parlare del match di ieri contro la Roma.

“Ieri a Roma ho visto il miglior Napoli della stagione. Non avevo mai visto la Roma così in difficoltà come nel primo tempo della gara di ieri. Mertens? Per come è strutturato il Napoli adesso Mertens è l’ideale ideale per gli azzurri. Osimhen avrà tempo di crescere e di mettersi in mostra”.