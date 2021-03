LIVE – Roma0-2Napoli: pesante vittoria all’Olimpico

All’Olimpico termina 0-2 Roma-Napoli. Il big match della 28esima giornata termina in favore degli azzurri che grazie ai gol di Mertens riesce a chiudere la pratica nonostante la prestazione poco precisa del secondo tempo. Infatti nella seconda metà di gioco poche le azioni nitide del Napoli, che pochissime volte si è avvicinato alla porta difesa da Pau Lopez in modo pericoloso. Tuttavia il risultato premia Gattuso e i suoi, tre punti importanti in chiave classifica con una partita da recuperare. Ora la corsa al treno della Champions si fa sempre più concreta, staccando i giallorossi grazie anche al rientro in campo dei perni di questa rosa che tanto sono mancati all’ambiente.