Top&Flop – Roma Napoli, il migliore ed il peggiore degli azzurri

Si è appena conclusa la partita tra Roma e Napoli, gli azzurri hanno trionfato all’Olimpico, con punteggio di 2-0 grazie ad una doppietta di Dries Mertens. La redazione ha individuato il migliore ed il peggiore degli azzurri.

TOP – DRIES MERTENS: E’ tornato Ciro! Il belga è tornato ai suoi livelli, prestaziuone sontuosa con doppietta decisiva e nella seconda parte tanto sacrificio per aiutare i compagni nel momento della pressione romanista.

Per il flop la redazione si sente di promuovere la squadra in toto, prestazione ottima, squadra che nel primo tempo attacca e fa male alla Roma e nel secondo tempo è attenta nel difendere, non rischiando molto e riuscendo a contenere i momenti di massimo sforzo della squadra capitolina.