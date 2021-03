Gattuso farà in questi giorni una serie di valutazioni collettive sulla formazione da mandare in campo domenica a Milano, soprattutto perché al di là della sfida con i rossoneri bisognerà dosare energie e uomini per i successivi impegni di mercoledì 17 con la Juve e di domenica 21 marzo con la Roma

I dubbi sono due: il primo dubbio è in attacco, dove Mertens e Osimhen si contendono un posto dal primo minuto; il secondo, invece, riguarda la fascia sinistra, nuovamente orfana di Ghoulam e dunque ora da assegnare a uno tra Hysaj e Mario Rui.

Fonte: Corriere dello Sport