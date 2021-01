Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

Alle ore 15:00, il Napoli scenderà in campo alla Sardegna Arena, dove affronterà un avversario ostico come il Cagliari di Eusebio Di Francesco; partita valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, che vede i partenopei al quinto posto (una giornata in meno) ed i sardi al quindicesimo. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI – Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil, Simeone. All: Di Francesco.

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso.