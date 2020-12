Dopo aver lasciato anzitempo il campo per infortunio, Hirving Lozano è stato portato a Villa Stuart, per accertamenti.

Per il messicano, uscito in stampelle dallo stadio, problemi alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore, dopo gli esami strumentali, si saprà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio.

A confermare anche Gigi Riccio, vice di Gattuso, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Ha preso un brutto colpo alla caviglia, speriamo non sia niente di grave”.