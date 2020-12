Sky – Riccio: “Oggi non siamo stati noi, mancata lucidità. Ora testa al Torino”

Ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’amara sconfitta per 2-0 la partita contro la Lazio, Gigi Riccio. Qui le parole:

“Abbiamo fatto dei passi indietro, non siamo stati noi e si è notato, troppo prevedibili e troppo poco cinici. In questo momento non facciamo drammi, serve lucidità. Questa sera partita che sicuramente era importante contro una diretta avversaria ma ora dobbiamo cambiare pagina e pensare al Torino e fare bene mercoledì. Scelte di formazione? Date le presenze in infermeria, abbiamo preferito non rischiare alcuni giocatori, ma anche questo ha sicuramente influito. Questa sera abbiamo compreso alcuni limiti, siamo molto autocritici, ci aspettiamo molto da noi stessi e il mister chiede tanto, è forse mancata abnegazione. Il primo gol lo abbiamo subito per delle leggerezze, la prima è quella su Marusic a cui abbiamo permesso di crossare, il secondo errore è stato sulla marcatura ad Immobile. Lozano? Ha preso un brutto colpo, ma speriamo sia nulla di grave”.