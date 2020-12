Un paio di sera fa, ai nostri microfoni, durante la puntata di MondoNapoli Live, abbiamo intervistato un grande scrittore, letterato ed un grande partenopeo: Maurizio De Giovanni.

Lo stimato scrittore ha parlato di Diego Armando Maradona e del suo forte legame con Napoli e il Napoli; i suoi racconti, le sue parole sono stati a dir poco emozionanti e hanno descritto bene l’amore tra Diego e il Napoli.

In particolare, quando un utente chiede a De Giovanni se Maradona sarebbe stato omaggiato in questo modo anche se non avesse vinto a Napoli, lui risponde così e con queste parole descrive il legame eterno tra Diego e Napoli.