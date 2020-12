Ieri sera, alle ore 21:00, è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live, interamente dedicata a Diego Armando Maradona raccontato dallo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni.

Per rivedere la diretta integrale basta cliccare qui.

Diego Armando Maradona, il nome della leggenda del calcio mondiale. Un uomo con una vita difficile e preoccupante ma che ha lasciato un segno indelebile in chiunque l’abbia conosciuto, visto o sentito.

Raccontato poi, nella nostra trasmissione, da Maurizio de Giovanni gli ha reso ancora più giustizia.

“I napoletani del presente e del futuro, la generazione passata e quella contemporanea deve avere consapevolezza di chi è stato Diego Armando Maradona per questa città”. Così ha esordito lo scrittore connesso in trasmissione con noi.

Un’intervista nella quale abbiamo ripercorso gli anni più belli di Diego come l’arrivo a Napoli e quello del primo scudetto, ma anche dei momenti più brutti come la sua voglia di cambiare aria dopo la vittoria della Coppa UEFA e del secondo scudetto.

Il noto scrittore ha anche fatto notare che, per quanto se ne voglia dire sull’uso che Diego ha fatto della cocaina, el Diez “non si è mai dopato. Il doping è quando assumi sostanze per migliorare la prestazione. Lui non lo ha mai fatto. Le sostanze che assumeva Maradona gli impedivano di allenarsi e peggioravano la situazione. Era un uomo di una sportività e correttezza assolute. Quando risultò positivo alla cocaina rimanemmo tutti sconvolti, ma non perdemmo un grammo della stima verso l’atleta e lo sportivo che era”.

E con queste dichiarazioni ha anche messo a tacere tutti quei commenti spiacevoli fatti da persone che desiderano solo un po’ di visibilità utilizzando l’immagine di Diego. Un gesto vile e deplorevole che non merita maggiore considerazione.

Questo è solo un estratto delle emozionanti parole di Maurizio de Giovanni nel corso della nostra trasmissione, per leggere l’intervista integrale basta cliccare qui.

Ringraziamo, ancora una volta, il nostro ospite per queste splendide dichiarazioni, i nostri utenti (sempre più numerosi) che ci seguono assiduamente e forza Napoli!

