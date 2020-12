Non ci sarà ancora Osimhen, alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla, Gattuso punta sul 4-3-3 e opta per un tridente “leggero” con Lozano, Mertens (favorito nel ballottaggio con Petagna) e Insigne; inizio in panchina per Politano. Tra i pali Meret favorito su Ospina, difesa ormai consueta, a centrocampo torna Bakayoko dopo la squalifica, ai suoi fianchi Elmas (favorito su Demme) e Zielinski, con Fabian Ruiz fuori dall’undici titolare. Lo riferisce Sky Sport.