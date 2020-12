UFFICIALE – Il Napoli ha presentato ricorso al Coni: il comunicato

È ufficiale. Il Napoli ha presentato il ricorso al CONI per la partita persa a tavolino contro la Juventus per 3-0 e per il conseguente punto di penalizzazione. Ecco di seguito la nota ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A”.