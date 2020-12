Ass. Borriello: “Stadio Maradona? Pronta una grande inaugurazione”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto detto: “Il Prefetto ha accelerato i tempi per cambiare il nome allo stadio. Per noi non è più San Paolo ma Stadio Diego Armando Maradona. Ci sono anche tante idee per l’inaugurazioni. Organizzeremo un’inaugurazione importante con targa e una messa. Inviteremo le altre squadre, ex campioni e giocatori argentini. Appena finirà la pandemia organizzeremo il tutto. Abbiamo raccolto, nella giornata di oggi, degli oggetti fuori allo stadio per evitare che il maltempo li danneggi. Sono oggetti importanti vanno custoditi Non verrà buttato nulla, li useremo per un museo in onore di Maradona”