EDITORIALE – Mertens ritrova il gol e la fame

Con l’arrivo di Osimhen in questa stagione Gattuso opta per il cambio modulo e dal 4-3-3 passa al 4-2-3-1. Con il nuovo modulo arriva una nuova posizione anche per Mertens, che dopo esser diventato da esterno a punta, è costretto a cambiare ancora posizione giocando da trequartista. Posizione che in questo avvio di stagione non l’ha valorizzato al meglio e l’ha portato a un calo realizzativo.

Però con la sosta nazionale che ha portato l’infortunio di Osimhen, per ovvi motivi, il tecnico calabrese ha dovuto riadattare il modulo e gli schemi in base ai giocatori a disposizione. Tra le modifiche apportate c’è l’utilizzo di Mertens come punta, la quale dà subito i suoi frutti: 3 gol in 4 partite.

Il primo gol arriva contro il Milan, sua prima partita da punta, che salva una prestazione non ad altissimi livelli, anche se il gol serve a ben poco vista l’amara sconfitta per 3-1.

Per il suo secondo gol basta aspettare solo una settimana: arriva contro la Roma, partita vinta 4-0. Gol coronato da una buona prestazione e grande opportunismo, visto che riesce a ribadire la palla in rete dopo una conclusione sventata.

Il suo terzo gol arriva ieri, nel turno di Europa League. Cross di Di Lorenzo e zampata vincente del belga, che oltre a un ottimo tempismo disputa anche una buona gara.

Insomma la fame da gol di ‘Ciro’ sembra aver trovato rimedio nella ritrovata posizione, sperando che possa trovare continuità anche al ritorno di Osimhen, e quindi al ritorno da trequartista.