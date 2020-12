LIVE – De Luca fa il punto della situazione sul Covid in Campania

Anche oggi, come ogni venerdì, il governatore De Luca fa il punto della situazione in Campania e parla dell’andamento dell’epidemia della nostra regione. Ecco la diretta testuale:

“Cari amici, facciamo il punto della sitiuazione Covid. Oggi la regione Campania uscirà meglio delle altre Regioni con tanta trasparenza. Noi dobbiamo essere più attenti rispetto alle altre regioni, perché siamo tutti nella stessa situazione, grazie alla mobilità totale estiva. Vi anticipo che staimo facendo un miacolo, anche maggiore della prima ondata: lo dicono i dati.

I dati parlano chiaro: abbiamo il più basso tasso di mortalità del Covid, ma nessuno ne parla. Non abbiamo nessuna difficoltà per i posti letto in ospedale e per i postoi di terapia intesiva siamo sui 160-180 posti di terapia intensiva. Abbiamo radoppiato i posti di terapia intensiva, dunque stiamo tenendo. Noi diamo dati veri, gli altri falis.

Alcune Regioni danno un dato falso delle terapie intensive per abbassare la precentuale; tra le