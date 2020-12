Il Corriere del Mezzogiorno si proietta in avanti: il quotidiano, infatti, dedica un approfondimento al Napoli, soprattutto per quanto riguarda gennaio, mese del mercato.

Il Napoli non ha bisogno di rinforzi come lo scorso gennaio, in cui Giuntoli prese diversi calciatori, per permettere a Gattuso di poter cambiare modulo ed esprimere il suo gioco.

A gennaio, arrivò anche Lobotka, che, in questa nuova stagione sta facendo molta fatica a giocare e a trovare spazio. Per questo il quotidiano non esclude una sua possibile cessione a gennaio in caso di offerta congrua e di un rimpiazzo da prendere al posto dello slovacco.